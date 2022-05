Spezia, Napoli nel mirino. personalizzato per Hristov, Colley e Ferrer

LA SPEZIA - Seduta mattutina per lo Spezia, in vista dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la squadra di Motta impegnata contro il Napoli Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto attivazioni tecniche e sviluppi offensivi, chiudendo con una partitella finale a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Hristov, Colley, Ferrer e Nzola. Arrivano buone notizie da Leo Sena che ha iniziato i test atletici finalizzati all’ottenimento dell’idoneità sportiva. Terapie per Simone Bastoni, Reca in permesso per un consulto medico in Polonia. Per domani in programma una nuova seduta mattutina.