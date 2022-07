Spezia dilagante: pokerissimo al Padova

PADOVA - Dopo il 3-0 allo Jablonec della scorsa settimana lo Spezia continua a vincere nelle amichevoli del suo pre-campionato: la squadra di Luca Gotti vince 5-1 all'Euganeo contro il Padova, che dopo la finale playoff persa l'anno scorso proverà nuovamente a disputare un campionato di vertice nel girone A della serie C. I liguri passano in vantaggio al 6', quando il neo-arrivato Caldara sfrutta al meglio un angolo di Verde (che esce al 20' per un problema fisico) e mette in rete di testa. Al 17' il Padova pareggia: è un autogol di Sala, nel tentativo di anticipare l'ex Cagliari Gagliano, a regalare il momentaneo 1-1 ai veneti, che però al 25' tornano in vantaggio grazie al neo-entrato Strelec che con un diagonale batte l'incolpevole Donnarumma. Tris realizzato da Podgoreanu, entrato da pochi minuti: bravo l'ex Roma a ad accentrarsi dalla fascia e a fa partire un rasoterra che beffa Zanellati sul suo palo. Nel recupero, i gol di Agudelo e di Antiste che sanciscono il 5-1 finale. Il prossimo appuntamento per gli spezzini è il match amichevole del 30 luglio contro i francesi dell'Angers, mentre per il Padova fra quattro giorni si farà già sul serio: c'è il preliminare di Coppa Italia contro il Bari.