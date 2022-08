Spezia, Gotti: "Serve un rinforzo per reparto. Sassuolo? Da non sottovalutare"

LA SPEZIA - Ripartire dopo il ko di San Siro con l' Inter , è l'imperativo dello Spezia , che domani sera ospita al Picco il Sassuolo di mister Dionisi. Queste le parole della vigilia del tecnico dei liguri, Luca Gotti : "Pensare che il Sassuolo dopo le cessioni sia più facile da affrontare, penso sia un errore da non fare. In generale contro chiunque ma in particolare contro una squadra che, nonostante alcune cessioni come Scamacca e Raspadori, ha acquistato giocatori forti. Ne ha presi 4-5 con spese importanti, dando luogo ad una rivisitazione della rosa. Pinamonti è molto importante, li conosco abbastanza bene tutti. Hanno una chiara idea societaria, i giocatori acquistati sono arrivati con queste idee e amano il possesso palla, fatto in un certo modo. Nei campionati scorsi ha segnato tanto. Sta cambiando pelle".

Gotti: "La squadra ha bisogno di un rinforzo per reparto"

"Mi aspettavo di avere una squadra più completa a questo punto della stagione rispetto a quello che ci siamo detti con la società. Siamo in conferenza pre gara e pre rifinitura, questi temi in realtà non sarebbero da porre all’allenatore. Ci sono persone preposte a trattarli. Da lì si possono ottenere risposte, che peraltro io conosco solo per interposta persona. Mi sembrava la direzione giusta rispetto al completare la squadra come pensavamo e speravamo Il mercato finirà giovedì 1 settembre e lì faremo la conta di chi siamo e come siamo. A quel punto sarò il più aperto possibile nel cercare le migliori soluzioni per quelli che saremo. Credo sia evidente che questa squadra ha bisogno di aiuto dal mercato. Ha bisogno in tutti e tre i reparti Dal mio punto di vista ho cercato di essere chiaro per agevolare le scelte sul mercato. Poi ci si trova davanti a situazioni per cui non si riesce a concretizzare le trattative, se non negli ultimi giorni di mercato, e il mio ruolo sarà quello di chi deve fare i conti per primo con la realtà".

Gotti: "Spero di riavere a disposizione Verde. Ho solo Nzola come punta in attacco"

"Verde è rientrato in gruppo, facendo di più o di meno durante la settimana. Abbiamo un allenamento ma mi auguro possa esserci. Con Platek ci siamo visti stamattina, sono state due ore conoscitive. Ho solo Nzola come punta in attacco, come ho detto più volte, credo sia evidente che questa squadra abbia bisogno di aiuto dal mercato, in tutti e tre i reparti".