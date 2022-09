LA SPEZIA - Dopo il match di Napoli, lo Spezia di Gotti è tornato in campo per preparare la sfida di sabato contro la Sampdoria. Nel menù odierno, riscaldamento, torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. E' rientrato in gruppo Ekdal, differenziato invece per Arkadiusz Reca. Domani allenamento mattutino.