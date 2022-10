Spezia, si ferma Bastoni: c'è lesione

LA SPEZIA - Brutte notizie in casa Spezia. Il difensore Simone Bastoni ha infatti riportato una lesione muscolare al retto femorale destro, che lo costringerà a stare fuori fino al 2023. Il tecnico Gotti dovrà dunque rinunciare al duttile difensore in vista dei prossimi impegni di campionato prima della soste per il Mondiale in Qatar.