Spezia, solo terapie per Simone Bastoni e Kovalenko

LA SPEZIA - Dimenticato il ko a Salerno, lo Spezia di Gotti è tornato in campo per preparare la prossima gara di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica prossima alle 15:00. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club ligure: "Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la formazione allenata da mister Luca Gotti è tornata ad allenarsi al 'Comunale' di Follo in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 30 ottobre alle ore 15 contro la Fiorentina. Seduta di allenamento cominciata con la consueta attivazione tecnica, alla quale sono seguite esercitazioni tattiche e partitelle a ranghi contrapposti. Hanno proseguito nel loro percorso di terapie Simone Bastoni e Viktor Kovalenko".