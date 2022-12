Spezia, Moutinho già brilla: gol nel test con la Sampdoria Primavera

LA SPEZIA - Finisce 7-1 per lo Spezia il test giocato a Follo sotto gli occhi del presidente, Philip Platek, contro la Sampdoria Primavera. Doppiette per Strelec e Sanca, più i sigilli di Verde, Ellertsson e del neo acquisto Moutinho, l'unico rimasto in campo per novanta minuti. Alla prima uscita con la maglia delle Aquile il portoghese è stato subito autore di una prova convincente. Moutinho ha contribuito al risultato finale capitalizzando al meglio una verticalizzazione di Verde con una conclusione potente e imparabile. Per domani è in programma una giornata di riposo, con la ripresa fissata a Follo per lunedì.