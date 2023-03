Spezia, Semplici: "L'Inter ha la rosa più forte del campionato. Mi auguro che..."

LA SPEZIA - A due giorni dall'anticipo di campionato contro l'Inter al Picco, è intevenuto in conferenza stampa l'allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici: "Contro l'Inter Moutinho non ci sarà. Con Nikolaou adattato potremmo giocare a quattro. Valutiamo oggi e l’allenamento di domattina, spero di poter far sì che Ampadu ed Ekdal siano della gara perché hanno avuto qualche problema post Verona. Voglio far scendere in campo il miglior undici che ci permetta di fare una grande prestazione contro una squadra come l'Inter". Su Nzola e Shomurodov: "Loro due insieme dall'inizio? Sto cercando di trovare un equilibrio alla squadra. Dobbiamo migliorare il gioco e trovare qualche gol da altri giocatori, non solo da Nzola. Verde? Giocatore di esperienza e qualità che altri non hanno. Da questo tipo di giocatori pretendo di più. Certamente poi sta anche a me metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio dandogli continuità. Zurkowki? Un rientro importante il suo".