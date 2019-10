Torino, Zaza: gli esami confermano l'affaticamento muscolare al polpaccio

TORINO - Seduta di lavoro pomeridiano per il Torino, che ha proseguito nella preparazione del prossimo impegno di campionato con il Napoli, in programma domenica alle 18.00 contro il Napoli, all'Olimpico Grande Torino. La rosa granata, agli del tecnico Walter Mazzarri ha svolto un allenamento tecnico-tattico, dove non ha partecipato Simone Zaza. Per l'attaccante gli esami strumentali hanno confermato la prima diagnosi: affaticamento muscolare al polpaccio destro. Domani, sabato, i granata sosterrano un altro allenamento pomeridiano prima del ritiro prepartita.

MAZZARRI, ACCOLTO IL RICORSO: CON IL NAPOLI SARA' REGOLARMENTE IN PANCHINA