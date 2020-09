Torino-Pro Vercelli 1-2, primo ko per Giampaolo

TORINO - Terza amichevole stagionale del Torino e primo ko per Marco Giampaolo, sconfitto 2-1 in rimonta dalla Pro Vercelli. Il tecnico dà spazio al 4-3-1-2 e a chi ha giocato meno anche a causa dei sette calciatori assenti e convocati dalle rispettive nazionali: Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Meité, Segre, Rincon; Berenguer; Zaza, Millico. Come era logico è subito Torino all'attacco con Millico e Zaza che mancano l'aggancio a pochi metri dalla porta. La prima vera occasione dei granata arriva al 26': Zaza prova il mancino dal limite dell'area, Saro risponde presente. Il gol del vantaggio del Torino arriva al 40': Berenguer è bravo ad intercettare un pallone calciato male da Masi e servire Millico, che insacca per l'1-0 e di fatto chiude il primo tempo. Un solo cambio operato ad inizio ripresa da Giampaolo, che inserisce Fiordaliso per Izzo. Al 49' Berenguer ha la palla del 2-0, ma non trova la porta e calcia a lato. Al 65' comincia la vera girandola di cambi che però coincide con l'uno-due della Pro Vercelli. Al 68' è Rosso, su rigore, a spiazzare il neo entrato Rosati e accorciare le distanze, poi il sorpasso è opera di Schiavon con un preciso calcio di punizione che porta il risultato sul 2-1 per gli ospiti. Al 78' Rauti ruba palla al portiere ma non riesce a battere a rete.

