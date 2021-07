Torino, solo un pari 0-0 per Juric contro l'Al Fateh

BRESSANONE - Il Torino, dopo la vittoria per 5-1 con il Brixen, pareggia 0-0 contro l'Al Fateh, squadra saudita. I granata hanno avuto modo di dare minutaggio a tutti gli effettivi a disposizione di Ivan Juric schierando un 3-4-2-1 rimasto tale per tutto il match ma con 2 formazioni diverse: nel primo tempo Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Linetty, Baselli; Zaza e nella ripresa Berisha; Celesia, Lyanco, Rodriguez; Rauti, Segre, Rincon, Aina; Warming, Verdi; Millico. Le occasioni migliori le hanno create Zaza e Mandragora, al netto dell'assenza di Belotti (ancora in vacanza post-Europeo), intanto che Milinkovic-Savic non è stato ancora valutabile come nuovo titolare dopo l'addio di Sirigu. Prossimo incontro sabato 31 luglio contro il Rennes in Francia (il ritiro in Trentino finirà fra 3 giorni).