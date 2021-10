Torino, Pobega punta il Napoli. Praet, Verdi e Pjaca a parte

TORINO - Meno due a Napoli-Torino. Per i granata sono tre gli indisponibili sicuri per la sfida del "Diego Armando Maradona": Praet, Verdi e Pjaca, che anche nella seduta del venerdì hanno lavorato a parte. Rientra invece in gruppo Pobega, che potrebbe essere del match una volta smaltiti i guai fisici dei giorni scorsi. Ai suoi giocatori Juric ha proposto un lavoro prettamente tecnico sul campo, preceduto da una seduta video per studiare gli uomini di Spalletti e capire le contromosse adeguate. Sabato seduta di rifinitura per i granata, con il tecnico impegnato nella consueta conferenza stampa della vigilia.