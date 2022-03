Torino furioso: "Rigore inaccettabile e inspiegabile"

TORINO - "È l’ennesimo episodio che quest'anno ci ha penalizzati: è completamente inspiegabile quanto è accaduto. Era rigore netto e non si è capito perché non è stato fischiato: gli arbitri ci proveranno a dare delle spiegazioni, ma non ci riusciranno": Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di Dazn non usa mezzi termini nel commentare il rigore non fischiato dall'arbitro Guida sul contatto tra Ranocchia e Belotti nell'area dell'Inter nel corso del primo tempo della sfida finita poi in parità. D'altronde tutta la società granata ha dimostrato indignazione per la mancata concessione del penalty: "Per noi come club - ha spiegato il ds Vagnati, intervenuto prima di Juric su Dazn - è la prima volta che si viene a commentare in tv un episodio arbitrale. Ci sono due errori alla fine del primo tempo: l’arbitro che non fischia il fallo di Ranocchia su Belotti e il Var che non lo segnala. Non mi capacito di come sia stato possibile. Ho chiesto spiegazioni anche all’arbitro a fine primo tempo, e mi ha risposto che non essendo stato richiamato dal Var aveva fatto la scelta giusta. Guida è un arbitro di livello, l’Inter è una squadra importante e per pareggiare dobbiamo fare una grandissima partita. Ma se conquistiamo un calcio di rigore ci deve venire concesso. È onestamente inaccettabile che non si sia visto in campo aperto un intervento del genere, né da parte dell’arbitro né da parte del Var".