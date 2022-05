Ansaldi, l'addio al Torino: "Il mio cuore resterà per sempre qua"

TORINO - Cristian Ansaldi annuncia il suo addio al Torino: il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. "Voglio ringraziare tutto il popolo granata per l'amore e l'affetto che ho ricevuto sin dal primo giorno...Il mio cuore resterà per sempre a Torino". E' il messaggio dell'argentino su Instagram per salutare tutti i tifosi granata. Il difensore ha giocato ieri il primo tempo della gara di campionato persa in casa contro la Roma, la sua ultima partita con la maglia del Torino. Il giocatore ha accompagnato il suo post con una foto che lo ritrae insieme a Belotti e Bremer durante una gara, la scritta "The last dance" e il tutto sotto una Mole rigorosamente granata e con lo stemma del Toro.