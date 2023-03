Radonjic affonda Juric dopo il ko con la Juve: la risposta è una profezia durissima

TORINO - Il Day After del derby della Mole, perso in maniera beffarda da parte del Torino, battuto in rimonta dalla Juventus per 4-2, si dipana tra pieghe finora sconosciuta, con Radonjic che si sfoga via social dopo il battibecco con il tecnico Juric, pubblicano una storia "automotivante", che lo invita a "guardare più in alto".