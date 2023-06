Juric: "Ottavo posto? Sarebbe inaspettato". E sugli intoccabili...

TORINO - Ultima di campionato per il Torino, che è proiettato alla sfida casalinga contro l'Inter. Ecco le parole del tecnico granata Ivan Juric: "Futuro? Ora penso alla partita, poi vedremo. In questi ultimi mesi ho avuto una totale concentrazione sulla squadra, avevo l’obiettivo dell’ottavo posto e siamo arrivati all’ultima giornata a giocarci questo posto. Tutto il resto l’ho tralasciato. Per questo dico vediamo, perché dovremo parlare. Il mio tipo di comunicazione a volte porta a cose positive, alla lunga però non va bene, ho preferito concentrarmi più sulle cose, si possono risolvere i problemi anche in altri modi. Domani l'Inter? Radonjic e Lazaro sono gli unici due indisponibili, gli altri ci saranno tutti. La squadra sente pressioni? No, nessuna pressione. Devono giocare felici e liberi. Pensare che se riusciremo a vincere domani, sarà uno dei più grandi risultati degli ultimi 30 anni, voglio viverlo bene. Poi vedremo”.