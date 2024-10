Zapata, infortunio al ginocchio e uscita in barella: ansia per le condizioni

Il Torino è col fiato sospeso per Duvan Zapata. All'81' della sfida a San Siro con l'Inter, l'attaccante colombiano, autore del gol del momentaneo 2-1, ha cercato di eludere il rientro di Acerbi che lo rincorreva cambiando direzione alla corsa del pallone con un colpo di tacco. Nell'eseguire il movimento, però, il ginocchio sinistro si è staccato dal terreno di gioco in maniera repentina: come se fosse saltato.