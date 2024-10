Balotelli al Toro: spuntano voci dopo il ko di Zapata

È finita anzitempo la stagione di Duvan Zapata . Perché il centravanti del Torino dovrà stare fermo almeno sette mesi dopo l'infortunio di sabato sera contro l'Inter, quando è dovuto uscire in barella. Ad annunciarlo è stato lo stesso club. «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata - si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale - hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata». È una perdita molto pesante per l'allenatore Paolo Vanoli , visto che il capitano aveva finora trascinato la squadra con i suoi gol - 4 in 9 presenze fra Serie A e Coppa Italia - issandola nelle prime posizioni della classifica. Ora a disposizione ci sono solo Antonio Sanabria, come possibile nove, poi Ché Adams, con caratteristiche molto differenti. Karamoh e Njie possono galleggiare in quella posizione, mentre Vlasic da trequartista.

Torino, spunta Balotelli per sostituire Zapata

Così si apre un altro capitolo, un appendice della storia. Perché sembra difficile potere affrontare tutta la stagione con così poche armi, dunque resta da capire se verrà fatto un acquisto a gennaio oppure dagli svincolati. Le piste sono sostanzialmente tre. Una che porta a Wissam Ben Yedder, francese, sedici gol nella scorsa Ligue 1 a Monaco, che però ha guai con la giustizia e un processo il 15 di ottobre, rischiando anche la prigione. Poi c'è Eric Choupo-Moting, ex Paris Saint Germain e Bayern Monaco, forse il più simile per caratteristiche fisiche a Zapata, pur non avendo mai giocato in Italia. Ha un'età avanzata (35 anni) e c'è qualche dubbio dopo i soli tre gol della scorsa annata. Più di movimento Isaac Success, qualche lampo - e pochissime reti - con l'Udinese, ma potrebbe essere una scommessa da vincere, oltre a essere probabilmente il più vicino calcisticamente per quanto visto negli ultimi anni. Infine il colpo di scena, riportare Mario Balotelli in A. Si è svincolato dall'Adana Demispor a giugno, dalla Spagna lo davano vicino all'Intercity (terza serie). «Desidero tornare in Serie A ed è per questo che sono ancora a casa - ha detto nei giorni scorsi - ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A».