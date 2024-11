Gli Statuto: "Se andiamo a Sanremo, sul palco con Pasquale Bruno e Marco Ferrante"

Domenica primo dicembre, nel Tg1 delle 13.30, verranno comunicati i big in gara nel prossimo Sanremo 2025 e la band degli Statuto ha rivelato sui social di essersi candidata con una promessa a tinte calcistiche e soprattutto granata: due grandi ex del Torino sul palco dell'Ariston. Il gruppo musicale, infatti, ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Ciao amici, abbiamo proposto a Carlo Conti un pezzo pazzesco per Sanremo. A più di 30 anni dalla nostra partecipazione al Festival, ci siamo rimessi in gioco e scritto una canzone che parla di un padre e una figlia. Due generazioni a confronto accomunate dall’amore per il calcio, con i ritmi e gli accenti della musica ska. E ora vi facciamo una promessa..."