Cairo, che stoccata alla Juve: "I derby persi? Quelli rubati non sono pochi"

Cairo a Deejay Football Club: "Red Bull? Fake news totalmente inventata"

Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Deejay, tra il super gol di Che Adams e 20 anni di presidenza messi in discussione dall'aspra contestazione della tifoseria granata: "Adams ha fatto veramente un gol bellissimo, non mi aspettavo calciasse da lì. Un gol incredibile veramente. 20 anni di presidenza? Il 2 settembre del 2025 farei 20 anni, se sarò ancora presidente del Torino. Io non lo vorrei vendere, perché sono legato per via familiare e per la passione che è cresciuta mano mano. Poi, ho detto che se arrivasse qualcuno più ricco o più bravo di me, sarei pronto a farmi da parte. Offerta Red Bull? Totalmente inventata, una fake news. Ho già spiegato che è impossibile. Non ho avuto nessun contatto e nessuna offerta in questo momento. Sono molto legato al Toro, sono felice di venderlo eventualmente, ma ho dato la mia disponibilità se arriva qualcuno più ricco e più bravo di me. Ma non mi fa piacere venderlo".

Cairo sulle proprietà straniere: "Commisso? Abbiamo avuto un'incomprensione"

Sui rapporti con le proprietà straniere della Serie A, Cairo ha aggiunto: "Ho avuto contatti con molti di loro e i rapporti sono molto positivi. Penso a Cardinale del Milan, ai proprietari del Como, al presidente del Parma, allo stesso Commisso, con cui eravamo partiti con un grande rapporto all'inizio. Poi abbiamo avuto un'incomprensione, ma adesso abbiamo recuperato pienamente. Non hanno un atteggiamento arrogante, in base agli investimenti che fanno in Italia, quindi il rapporto con loro è buono, perché hanno portato risorse e hanno una mentalità vincente, a partire dagli americani. In Inghilterra, per esempio, le proprietà straniere sono 15 su 20, quindi in Italia siamo anche in una buona media".

Cairo è poi tornato sulla contestazione dei tifosi granata, che hanno ampiamente preso posizione contro la sua proprietà: "Non mi fa piacere, sono dispiaciutissimo. L'ho affrontata anche in passato. Sono passato da essere Sant'Urbano ad essere contestato dopo la retrocessione, fino a tornare in Europa e a tornare quasi santo. Ci convivo, ma ho tanti che mi danno comunque manifestazioni positive, tra foto, saluti e autografi. Sono stato sempre vicino alla squadra, sono stato vicino al mister più volte nelle ultime settimane, proprio perché tengo al club e alla squadra".

Cairo su strutture e stadi

Proseguono gli incontri tra società ed istituzioni politiche in vista di una possibile riforma degli stadi, con un occhio al 2030: "Vedo il ministro Abodi molto motivato in tema di riforme e sviluppo. Siamo in un momento in cui tanti vogliono acquistare stadi di proprietà".

La volontà di cedere il Torino c'è stata solo una volta. Poi, si è lavorato anche sulle strutture del club: "Non ho mai messo in vendita il Torino. O meglio, l'ho fatto una volta anni fa quando eravamo in Serie B, ma non ho mai ricevuto offerte degne o di persone più ricche e più brave di me e quindi ho evitato. Quando vendi il Toro, devi stare molto attento a chi lo vendi. Le strutture? Il Torino, anche prima della mia gestione, non ha mai avuto strutture così buone, ma noi abbiamo ristrutturato il Filadelfia e per luglio-agosto saremo pronti con il nuovo centro sportivo, che ospiterà le nostre giovanili".

Cairo e i derby con la Juve: "Non sono pochi quelli rubati"

La vittoria in un derby con la Juve manca ormai da molti anni: "Non è vero che li abbiamo persi tutti, anzi, però abbiamo avuto anche una buona dose di sfortuna - ha sottolineato Cairo -. Ho visto in questi giorni anche un video su YouTube con tutti i derby rubati prima del Var e non sono pochi. Il rapporto con i tifosi? Credo che sia recuperabile, poi spesso il rapporto con i tifosi varia in base all'andamento dei risultati e all'andamento di una stagione. Ovviamente, a gennaio interverremo, perché abbiamo avuto la sfortuna di perdere un giocatore importante come Zapata. Ieri ci sono stati buoni segnali, dimostrando grande compattezza, ma sicuramente qualcosa faremo per farci trovare pronti. Ho visto comunque un gruppo voglioso di far bene e di voler andare nella direzione giusta".