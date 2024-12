Torino in ansia per Walukiewicz: difensore in ospedale dopo un malore in campo

TORINO - Attimi di estremo terrore in campo per Sebastian Walukiewicz . Nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro il Bologna , il difensore polacco del Torino si è accasciato a terra accusando difficoltà respiratorie non direttamente correlate a traumi sul campo, sostituito da Vojvoda al 35' della prima frazione di gara.

Torino, malore per Walukiewicz: l'ex Empoli è in ospedale

Immediato l'intervento dello staff granata che portato velocemente l'ex Empoli nella sala medica dello stadio Olimpico Grande Torino per una prima visita che ha confermato il lieve malore accusato dal classe 2000. Per fare chiarezza sulle cause delle difficoltà respiratorie il giocatore, sempre lucido e cosciente, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria per gli ulteriori accertamenti del caso.