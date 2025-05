Paura in Toro-Venezia: malore per Vanoli, crolla a terra davanti alla panchina  

Soccorsi immediati, Vanoli si rialza e rassicura tutti

Per fortuna Vanoli si è alzato rapidamente, come se fosse stato vittima di un semplice mancamento. Ha rassicurato tutti con ampi cenni, come per dire "tutto ok", mentre i medici del Torino, a più riprese, si sono accertati che davvero tutto fosse a posto. Di Francesco, con grande sportività, è andato a sincerarsi delle sue condizioni tralasciando ciò che stava accadendo in campo dove Vlasic ha trasformato il tiro dagli undici metri riportando il risutlato in parità.