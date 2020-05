Coronavirus, Nestorovski: "Mi manca la vita di prima, vogliamo ripartire"

UDINE - "Ripartire? Aspettiamo sempre notizie, ma ogni giorno cambiano sempre. La salute resta sempre al primo posto in questo periodo, poi vediamo cosa succederà anche se spero finisca tutto il prima possibile". Così l'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski ha risponto alle domande dei tifosi bianconeri su Instagram: "Se si gioca siamo pronti a ripartire, io e i miei compagni ci alleniamo sempre a casa - ha spiegato il macedone - mi manca tanto la vita di prima, quando non c'era questo coronavirus mi piaceva uscire in giro con mia moglie e scherzare con i compagni". Nessun dubbio per Nestorovski sulla scelta di andare in Friuli: "Volevo venire all'Udinese, sapevo fosse una società organizzata e non ho sbagliato a sceglierla. Siamo una buona squadra e speriamo di continuare questa stagione nel migliore dei modi. Se poi non si dovesse riprendere allora il prossimo anno dimostreremo che siamo forti e non meritiamo di lottare per la salvezza. Gotti? Tutti ci troviamo bene con lui e il suo staff, siamo tutti contenti e ci piace lavorare con lui".

Instagram Live con... Ilija Nestorovski



Le risposte dell'attaccante alle domande dei tifosi