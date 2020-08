Udinese, De Maio: "Da quando abbiamo ripreso è tutto molto strano"

UDINE - Intervistato dal sito ufficiale dell'Udinese, il difensore bianconero Sebastien De Maio ha commentato il design della nuova maglia friulana, di cui è stato uno dei testimonial: "Anche noi giocatori siamo sempre curiosi di scoprire con che maglia andremo in campo. È molto bella ed è un pezzo importante di storia per l’Udinese. Siamo onorati di poterla indossare". Si avvicina la prossima stagione di Serie A, e mai come quest'anno il nuovo torneo sarà vicino al precedente: "Da quando abbiamo ripreso è tutto molto strano. Due settimane fa abbiamo chiuso un campionato e tra un mese dobbiamo iniziare un altro. Ci dobbiamo preparare molto bene e ricaricare le forze mentali e fisiche. L’obiettivo è sempre quello di fare qualcosa in più dell’anno precedente, ci focalizzeremo su questo. I tifosi ci mancano molto, ma in campo ce la metteremo tutta".

Lazio, caccia al trequartista: da James a De Paul, tutti i nomi