Udinese, Gotti: "Vogliamo sfatare il tabù Fiorentina"

UDINE - "A partire dalla gara col Parma abbiamo iniziato a recuperare diversi giocatori, la situazione è cambiata. Ovviamente ci aspettiamo tutti un percorso di miglioramento, poi sappiamo che ogni partita è complicata". Lo ha dichiarato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, in vista della gara con la Fiorentina: "Occasione per sfatare il tabù Firenze? Me lo auguro fortemente. Dipende tutto da noi. Sulla carta la Fiorentina è una squadra molto forte, che sta creando un giusto mix fra giovani, entusiasmo e giocatori esperti. Personalmente però è meglio che pensi solo a ciò che attiene all'Udinese. Walace e Larsen? Walace l'ho visto sorprendentemente avanti di condizione. Larsen ha fatto il primo allenamento ieri e viene da tre mesi di totale inattività, ci vorrà un po' per un suo pieno recupero. Cambio di modulo visto nel finale a Parma? Domani non ritengo di iniziare già con un'altra veste. Cambiando schema tattico, al di là del sistema numerico cambiano alcuni equilibri in campo: è la bellezza di avere giocatori con caratteristiche diverse e che possono interpretare più ruoli diversi tra loro".

