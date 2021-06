Calciomercato Udinese, Pussetto rinnova fino al 2022

UDINE - L'Udinese, in una nota societaria, ha reso nota la permanenza in Friuli di Ignacio Pussetto, centrocampista arrivato nel 2018 dal Watford. Pussetto resterà in bianconero pure nel 2021/22. Ecco il comunicato in cui si apprende la notizia: "E' con grande piacere che Udinese Calcio annuncia di aver rinnovato l'accordo con il Watford Fc per il prestito di Ignacio Pussetto. Nacho, dunque, continuerà a vestire la maglia bianconera anche nella stagione sportiva 2021/2022. Arrivato in Friuli nell'estate 2018 ha totalizzato 9 reti in 63 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia nelle sue due esperienze bianconere. Al suo ritorno, nel campionato 2020/2021, ha realizzato 4 gol in 14 partite disputate prima dell'infortunio al ginocchio dello scorso gennaio. Ora Pussetto è pronto per vivere una nuova stagione in maglia bianconera e raggiungere, insieme, importanti traguardi. Adelante Nacho!".