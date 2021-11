Udinese, Pereyra deve operarsi: previsto un lungo stop

UDINE - Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, infortunatosi dopo un quarto d'ora nella gara interna di ieri con il Genoa, ha riportato la lussazione della clavicola sinistra. Lo apprende l'ANSA dalla società friulana. Il talentuoso giocatore argentino sarà operato mercoledì in una clinica di Monastier (Treviso) dal professor Gervasi, uno dei massimi esperti in materia. Ancora incerti i tempi di recupero: per infortuni simili in passato l'assenza non è mai stata inferiore al mese. Questo significherebbe che l'Udinese dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più decisivi almeno fino alla fine del girone di andata. Una tegola per mister Gotti messo pesantemente in discussione nelle ultime ore dalla tifoseria, anche se la società gli ha confermato fiducia alla vigilia delle due trasferte consecutive di Roma (sponda Lazio) ed Empoli.