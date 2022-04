Cagliari: Pavoletti, Rog e Marin tornano in pista

CAGLIARI - Pesa e non poco il pesante ko di Udine per il Cagliari. La squadra per compattarsi e concentrarsi al meglio, andrà in ritiro da domani e a Walter Mazzarri toccherà il compito più delicato: rianimare una squadra reduce da quattro ko di fila e che ha perso molto smalto in attacco. Il fatto poi che di fronte, gli isolani ci sarà la Juventus con il dente avvelenato per la sconfitta rimediata contro l’Inter, renderà l’atmosfera della Unipol Domus, molto più che tesa. Le sette giornate che mancano alla fine della stagione, obbligano a cercare soluzioni e per questo Mazzarri dovrà non solo lavorare sulla testa dei suoi giocatori, ma allo stesso tempo cercare di accelerare sulla condizione dei vari Rog, Marin e Pavoletti. A loro, considerato che tutti e tre non erano in campo al fischio d’inizio alla Dacia Arena (con il solo croato entrato nella ripresa) l’allenatore rossoblù si affiderà per cercare di dare esperienza, muscoli e qualità ad un collettivo che proprio non riesce a trovare lo slancio giusto per ripartire.