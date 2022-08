Udinese, Sottil: "La mia prima vittoria in A da tecnico. Deulofeu tornerà al gol"

MONZA - L'Udinese conquista tre punti sul campo del Monza, già alla terza sconfitta in tre gare di campionato. Il tecnico dei friulani, Andrea Sottil, alla prima vittoria in A da tecnico, dopo il match ha parlato ai microfoni di DAZN: "Non era semplice vincere qui a Monza, peraltro dopo essere andati in svantaggio. Abbiamo meritato la vittoria disputando una buona gara con 4 occasioni nette. Abbiamo calciato 15 volte verso la porta. L'unico rammarico è stato di non essere andati in gol prima e di non averla chiusa dopo lo svantaggio. Con Stroppa ci siamo abbracciati, ottimo allenatore e splendida persona. Scherzando gli ho detto che è la prima volta che lo batto dopo una sfilza di sconfitte consecutive. Felice anche per la mia prima vittoria in A da tecnico. Ringrazio tutti i miei ragazzi. Tutti si sono calati nella parte in maniera eccellente. Beto? Contento che si sia sbloccato e che ci abbia permesso di pareggiare subito. Deulofeu? L'ho tolto perchè era stanchissimo, ma il gol arriverà. Come tutti i compagni ha fornito una prestazione di assoluto livello".