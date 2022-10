Udinese, Sottil: "L'abbraccio con Deulofeu la vittoria più bella"

VERONA - "Ho la fortuna di avere una rosa competitiva, mi permette di scegliere chi mandare in campo all'inizio e poi costruire dei cambi per le varie eventualità nei momenti della partita. Sono tutti forti e sono a disposizione. Lo predico dal primo giorno: subentrando si può essere protagonisti con i cinque cambi". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, a Dazn dopo la gara con il Verona: "Questo momento deve proseguire, abbiamo quest'obbligo. Ed è merito di tutti, lavoro con un team di grandi professionisti fantastici. Io credo molto nel lavoro dello staff e anche in quello dei ragazzi. Bisogna stare alti quando possibile, ci sono anche gli avversari. Abbiamo qualità nell'uno contro uno, siamo in un gran momento fisico e mentale, non è un segreto: giochi come ti alleni, non solo per la condizione ma anche a livello mentale. L'abbraccio con Deulofeu? La vittoria più bella. Per me è un pilastro della formazione, è normale che uno sia arrabbiato per una sostituzione. Poi vince il noi: Gerard è un leader, come il Tucu, quindi l'abbraccio è d'istinto, dice che vince il "noi", avanti così.