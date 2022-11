Furto in casa di Walace durante Udinese-Lecce: ecco cosa hanno rubato i ladri

UDINE - Rientro a casa amaro per Walace dopo il match pareggiato dalla sua Udinese alla 'Dacia Arena' contro il Lecce. Mentre lui era in campo contro i salentini infatti, i ladri hanno 'visitato' la sua abitazione a Pasian di Prato (Udine). Una brutta sorpresa per il 25enne centrocampista brasiliano, al quale è stato sottratto un bottino da circa 200mila euro tra gioielli, orologi e abiti griffati.