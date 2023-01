Udinese, brutte notizie per Deulofeu: dovrà operarsi

Gerard Deulofeu dovrà operarsi. L'esterno dell'Udinese si è infortunato nel finale della gara di domenica contro la Sampdoria e, come fa sapere il suo club attraverso un comunicato ufficiale, dovrà "sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma". Brutte notizie, dunque, per la formazione bianconera, che dovrà rinunciare per diverse partite al suo fantasista. Deulofeu aveva già svolto ad inizio settimana alcuni esami al ginocchio destro ma, si leggeva in un primo comunicato, "in assenza di traumi distorsivi, l'Udinese aveva deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo".