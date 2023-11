Ebosele confessa: "Con Sottil una barriera, non parlava inglese..."

UDINE - "Con Sottil c'era una barriera linguistica, ora invece ci sentiamo più a nostro agio, ci capiamo e siamo in crescita. Sottil non parlava l'inglese, quindi c'era una barriera con molti calciatori". La confessione è stata fatta da Festy Ebosele alla stampa irlandese durante la pausa per le nazionali e cerca di dare una almeno parziale spiegazione alla trasformazione avuta dalla squadra da quando è arrivato Cioffi. In effetti, dando uno sguardo alla sterminata rosa a disposizione degli allenatori dell'Udinese, su 35 effettivi soltanto 4 sono italiani. Di questi, il solo Silvestri è titolare inamovibile, con Padelli fedele scudiero alle sue spalle. Completano il quadro dei connazionali gli attaccanti Lucca (che con Cioffi ha perso posizioni, dopo la titolarità che gli garantiva Sottil) e il baby Pafundi, impiegato con il contagocce in campionato e ora reduce da una splendida doppietta con Under 20.