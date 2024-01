Cioffi attacca l'arbitro: "Gara condizionata, avrei voluto vedere l'Atalanta..."

BERGAMO - Anche nella prima partita del weekend di campionato scoppiano e polemiche sugli arbitraggi. L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi si presenta davanti alle telecamere al termine di Atalanta-Udinese e non ha perso l’occasione per rimarcare l’ennesimo errore arbitrale su una mancata espulsione per l’atalantino Pasalic. "Noi siamo rimasti in 10 con il Sassuolo per un piede a martello di un giocatore che salta - sottolinea il tecnico dei friulani - avrei voluto vedere l'Atalanta in dieci uomini. Vorrei capire quando interviene il Var, sono due interventi identici, nel primo il nostro giocatore è stato espulso, oggi Pasalic è rimasto in campo. Questa decisione arbitrale ha condizionato la partita anche se l’Atalanta alla fine ha meritato i tre punti".