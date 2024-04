Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese: esordio contro la Roma di De Rossi

Cannavaro all'Udinese: esordio con la Roma

L'ex campione del mondo del 2006, che in carriera ha allenato in Cina (sia squadre di club sia la nazionale) e il Benevento, domani (lunedì) sarà a Udine e firmerà il contratto. Da capire ancora i dettagli dell'accordo, sicuramente però è lui l'uomo scelto dalla dirigenza friuliana per traghettare l'Udinese in queste ultime giornate di campionato e risollevare la squadra, quartultima in classifica a 28 punti. L'esordio ci sarà il 25 aprile contro la Roma dell'ex compagno di Nazionale De Rossi, già affrontato lo scorso anno in Spal-Benevento, nel recupero della partita sospesa per il malore di N'Dicka.

Nello staff di Cannavaro anche il fratello Paolo e Pinzi

Nello staff tecnico di Cannavaro ci saranno come collaboratori anche il fratello Paolo, Giampiero Pinzi ed Emanuele Troise.