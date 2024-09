Udinese, Sanchez ancora fuori: si allungano i tempi di recupero

I tifosi dell'Udinese dovranno aspettare ancora almeno un mese prima di vedere in campo Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, infatti, ne avrà ancora per qualche settimana dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare l'inizio di campionato. Sanchez potrebbe rientrare solo dopo la sosta per le nazionali di ottobre per la gara in trasferta contro il Milan. Nel comunicato l'Udinese aveva parlato di "lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra".