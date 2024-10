Udinese in lutto: è morto l'ex allenatore Luca Mattiussi, aveva 53 anni

Lutto in casa Udinese: all'età di 53 anni è morto Luca Mattiussi. A darne notizia è stato lo stesso club friulano, nel quale ha lavorato, in qualità di allenatore del settore giovanile, per dodici anni, guidando la Primavera dal 2012 al 2017. Nel corso degli anni, Mattiussi ha contribuito alla crescita sul campo di portieri come Scuffet, Vicario e Meret, i quali lo hanno ricordato attraverso una storia pubblicata sui propri profili social.