Udinese, il ds Nani furioso con Di Bello e il Var: “Una lettera di scuse? Un libro…”

Polemiche furiose dopo Atalanta-Udinese : il group technical director dei friulani Gianluca Nani nel post partita ha accusato la squadra arbitrale. Due gli episodi su cui concentrarsi: prima il gol annullato a Davis per una leggera spinta su De Roon, poi il mancato rigore concesso per il fallo di mano di Hien in area.

Udinese, Nani polemico dopo la sconfitta contro l'Atalanta

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "‘Di Bello’ c’è stata sola la prestazione, resto un po’ meno. Sul rigore il Var La Penna che fa? Contro il Milan faceva l'aiutante e ha trovato il fuorigioco di un millimetro, oggi non chiama il rigore. Posso capire anche che l'arbitro non abbia visto il tocco di braccio di Hien perchè era coperto, ma il Var? Io me ne sono accorto dalla tribuna. E sul gol annullato secondo me non è fallo. Mi hanno detto che c'è stata una lettera di scuse al Monza, io allora mi aspetto un libro". Lo stesso Nani due settimane fa aveva nuovamente attaccato la squadra arbitrale per l'espulsione di Touré al 53' della partita contro il Venezia.