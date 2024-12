Supercoppa 2025 ufficiale: si giocherà a Udine

Il comunicato dell'UEFA

In seguito, il comunicato dell'UEFA: "Lo Stadio Friuli di Udine è stato nominato come scenario della Supercoppa UEFA, in progarmma il 13 agosto 2025".

Supercoppa europea per la prima volta in Italia

Una decisione storica, considerano che da quando è stato istituito il trofeo (1973), sarà la prima volta che verrà disputato in Italia. Per l'occasione, considerando la norma "salva-sponsor" della UEFA, l'impianto non si chiamerà Bluenergy Stadium, ma con l'originale denominazione: Stadio Friuli. Lo stadio, dopo la ristrutturazione, ha ospitato già in quattro occasioni la Nazionale italiana, oltre a essere stato la sede della finale dell’Europeo Under 21 del 2019. Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha commentato: "Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’Udinese Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica. Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Nel rimarcare il massimo impegno che metteremo nell’organizzazione dell’evento, voglio sottolineare come il progetto Udinese, ancora una volta, si confermi vincente per attrarre eventi e valorizzare tutto il territorio. Ringraziamo per la fiducia FIGC e UEFA e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa".