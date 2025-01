Udinese-Atalanta, Sanchez sfortunato: incredibile palo e traversa!

Carnesecchi. Ma l'occasione più clamorosa arriva negli ultimi minuti con Alexis Sanchez. Primo tempo infuocato tra Udinese e Atalanta , con un finale al cardiopalma nonostante il punteggio reciti 0-0. I padroni di casa, infatti, sfiorano più volte il gol, venendo fermati da. Ma l'occasione più clamorosa arriva negli ultimi minuti con

Clamoroso Sanchez: palo-traversa in pochi secondi

L'ex Inter, schierato titolare da Runjaic, non delude le aspettative e mette pressione sulla difesa dell'Atalanta. Nel finale del primo tempo riceve un gran cross da Kamara, si gira di testa e batte Carnesecchi sbattendo però sul palo. Ma non è finita, la palla torna al centro dell'area e Sanchez calcia di potenza da pochi passi, sparando però troppo alto con il pallone che finisce stavolta sulla traversa. Carnesecchi riesce poi finalmente a bloccare il pallone, mettendo fine ad un'azione da brividi per la difesa bergamasca. Sfortunato Sanchez, andato due volte ad un passo dal gol.