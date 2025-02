Udinese-Venezia, assalto al treno degli ultras: ci sono dei feriti 

Udinese-Venezia, quattro feriti

Il lancio di fumogeni sui binari ha bloccato il treno, da cui sono scesi i tifosi veneti. Inevitabile lo scontro che, secondo le prime informazioni, ha provocato il ferimento, per fortuna in forma lieve, di quattro persone, trasportate in ospedale. Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. In zona erano presenti molte unità delle forze di polizia, così come allo stadio, dove non è successo nulla di rilevante, salvo il lancio di fumogeni sul terreno di gioco. La partita era considerata ad alto rischio, visto quanto accaduto nel match di andata, con degli scontri fra gruppi ultras delle due tifoserie nelle vicinanze della stazione dei treni del capoluogo veneto. Adesso il bis. Una brutta pagina di cronaca che fortunatamente non si è trasformata in tragedia.