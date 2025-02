Udinese, Campoccia: "Napoli da temere anche senza Kvara. E su Lucca..."

In vista del confronto con il Napoli di Antonio Conte , in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona", il vicepresidente dell' Udinese , Stefano Campoccia , ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per presentare il prossimo impegno della formazione di Runjaic , attualmente decima con 29 punti all'attivo. "Sarà una partita durissima!", parola del dirigente friulano.

Udinese, il vicepresidente Campoccia: "La nostra speranza? Fare il colpaccio al Maradona"

"La nostra speranza è quella di fare il colpaccio al Maradona", così Stefano Campoccia ha alimentato l'entusiasmo che si respira in casa Udinese, a pochi giorni dalla sfida con il Napoli, in calendario in questa 24esima giornata di Serie A. "Siamo consapevoli che il Napoli è una delle migliori squadre del campionato - ha poi aggiunto il vicepresidente dell'Udinese -. Al di là della cessione di Kvara, ha una pattuglia di super campioni che Conte sta esaltando in campo. Noi però siamo in un buon momento e giochiamo a testa alta ovunque. Qualche errore arbitrale, purtroppo, non ci ha dato il quello che l’Udinese meriterebbe… Siamo ancora aggrappati alla parte sinistra della classifica e faremo la nostra partita a Napoli con orgoglio".

Napoli da temere anche senza Kvara

Udinese che affronterà un Napoli ormai orfano di Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al Psg nella finestra invernale del calciomercato. Una cessione importante, ma il livello del rendimento dell'undici partenopeo non è mai calato. Campoccia ne è pienamente consapevole: "Napoli da temere anche senza Kvara, assolutamente. All’andata non era presente e qua tutti ricordiamo il risultato. Sulla carta l’assenza di Kvara è pesante, ma Neres lo sta sostituendo in maniera egregia. Purtroppo per l’Udinese non è il solo georgiano ad essere pericoloso… Qua c’è da temere metà squadra... Noi abbiamo una difesa molto buona e con l’innesto di Solet siamo ancora più fiduciosi".