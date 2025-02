Lucca chiede scusa e cita Lucio Corsi: il messaggio sui social dopo il caso del rigore

Quanto successo in Lecce-Udinese ha avuto dell'incredibile. Gran parte dei giocatori dell' Udinese sono andati contro Lucca che ha tolto la battuta del rigore a Thauvin , il rigorista designato dei friulani. Gli strattoni e le urla dei vari Bijol, Sanchez, Kamara, Solet e Karlstrom non hanno fatto cambiare idea all'attaccante, che ha preso anche un'ammonizione dall'arbitro Bonacina per la situazione spiacevole che ha creato. L'ex Ajax ha battuto comunque il rigore, ha segnato, ma dopo pochi minuti Runjaic l'ha sostituito facendo entrare Iker Bravo . Un gelido cinque con l'allenatore che nel post partita ha spiegato così l'accaduto: "Sono cose che accadono nel calcio, chiaramente non è bello, c’è una gerarchia chiara. Thauvin è il capitano e il rigorista. Lucca è un calciatore fantastico, ha tirato un grande rigore, ma non ha rispettato questa gerarchia e andava punito . Non mi è piaciuta l’insubordinazione. Il gruppo, la squadra viene prima di tutto. Nessuno è più grande della squadra. Sarà un tema di cui parleremo in settimana”. Lo stesso Lucca è tornato sull'episodio con un post sui social.

Lucca, il messaggio dopo il litigio per il rigore

Per provare a distendere gli animi e mettere un punto alla situazione, l'attaccante dei bianconeri ha voluto fare un post su Instagram citando la canzone "Volevo essere un duro" di Lucio Corsi, arrivata seconda all'ultimo Sanremo: "Volevo essere un duro, però, da solo, non sono nessuno". Quasi a chiedere implicitamente scusa ai suoi compagni per quanto successo. Due le foto postate insieme alla citazione, prima quella del rigore e poi lo scatto dopo la vittoria insieme a tutta la squadra. Tra i commenti spunta anche il messaggio di Iker Bravo, entrato proprio al posto di Lucca dopo il litigio. Lo spagnolo scrive: "Sempre Lo ren zo".

I possibili provvedimenti: l'ultima parola a Runjaic

La questione sarà affrontata in settimana dalla società, dall'allenatore e dalla squadra, ma non ci sono all'orizzonte provvedimenti drastici per Lucca, stando a quanto apprende l'Ansa da fonti interne alla società. Già nell'intervallo la situazione si era stemperata, complice l'intervento del ds Inler e del terzo portiere Padelli. Anche dopo la fine della partita non c'è stata alcuna discussione. Dalla società non ci sarà alcuna comunicazione ufficiale fino a quando lo staff tecnico si riunirà in settimana assieme al capitano Thauvin, ai giocatori e a Lucca, per capire quale tipo di provvedimento sarà preso. Secondo quanto trapela, si va verso una maxi multa interna, ma l'ultima parola spetterà a Runjaic.