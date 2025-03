Udinese, intervento riuscito per Sava: i tempi di recupero

ROMA - È stato operato oggi, sabato 1° marzo, in tarda mattina dal dottor Massarella il portiere dell'Udinese, il rumeno Razvan Sava, presso la clinica romana di Villa Stuart. L'intervento chirurgico del classe 2002 di Timisoara, perfettamente riuscito, si è reso necessario in seguito alla frattura del quinto metacarpo. Già in serata Sava potrà tornare in Friuli per l'iter riabilitativo.