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Runjaic esonerato dall'Udinese: il comunicato ufficiale

L'allenatore tedesco è stato sollevato dall'incarico
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Pubblicato il 02.11.2026, 18:18

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Ora è ufficiale, Kosta Runjaic è stato esonerato e non è più l'allenatore dell'Udinese. Di seguito il comunicato ufficiale del club friulano.

Runjaic esonerato dall'Udinese: il comunicato ufficiale

"Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".

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