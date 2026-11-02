Runjaic esonerato dall'Udinese: il comunicato ufficiale
Ora è ufficiale, Kosta Runjaic è stato esonerato e non è più l'allenatore dell'Udinese. Di seguito il comunicato ufficiale del club friulano.
Runjaic esonerato dall'Udinese: il comunicato ufficiale
"Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".
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