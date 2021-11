Venezia, per Svoboda intervento perfettamente riuscito

VENEZIA - Il Venezia, ha comunicato che è perfettamente riuscito l'intervento di nucleoplastica discale percutanea al difensore centrale Michael Svoboda. Nel dettaglio, il comunicato ufficiale del club veneto: "In data odierna Michael Svoboda si è sottoposto ad un intervento mini invasivo di nucleoplastica discale percutanea rx-guidata con laser eutermico e ozono in discopatia lombare. L'intervento, eseguito dal Dott. Altin Stafa, presso la Neuroradiologia dell’ospedale Ca Foncello di Treviso, è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero sono valutati in 2-3 settimane".