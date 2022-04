Venezia, Zanetti: "Ennesimo ko nel recupero, ma credo alla salvezza"

VENEZIA - Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Udinese di mister Cioffi. Ecco nel dettaglio cosa ha detto: “Avevamo meritato il pareggio, poi per la quinta volta in campionato abbiamo preso gol dopo il 94'. Senza episodi la parita sarebbe stata diversa. Nella parte bassa della classifica non cambia molto perché anche le altre perdono, credo alla salvezza. Problema psicologico? Sicuramente c’è un problema psicologico, dall’altra è chiaro che abbiamo dei limiti, bisogna essere chiari a fine campionato. Noi però ce la giocheremo fino in fondo, perché per me ce la possiamo ancora fare. In ogni caso ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perchè hanno dato tutto".