Antonelli sul futuro di Di Francesco: "Sostituti già pronti? Ho una domanda"

Il Venezia , ultimo in classifica in Serie A , è pronto a sfidare il Como . Domani (8 dicembre) appuntamento alle 18 allo stadio Penzo . Alla vigilia del match, in conferenza stampa, il direttore sportivo Filippo Antonelli ha confermato la fiducia a Eusebio Di Francesco .

Antonelli: "Non vorrei vedere scollamento e delusione serpeggiare"

Antonelli ha spiegato: “Oggi ho ritenuto doveroso essere presente alla conferenza stampa pre-partita per fare un punto lucido sul nostro campionato e sul percorso iniziato a gennaio 2023. Preferisco che il mister e la squadra siano concentrati sul preparare la gara di domani contro il Como, io invece ho avuto il desiderio di fare chiarezza per i nostri tifosi".

"Ho appreso che domenica una parte della tifoseria non sarà presente allo stadio all’inizio della gara. Non mi permetto di contestare le scelte di parte del popolo arancioneroverde, che ha sempre dimostrato attaccamento alla squadra e stima nei miei riguardi ma, allo stesso tempo, non nascondo il mio pensiero: sono certo che la presenza di tutti possa essere un’arma in più dando forza al Venezia. Non vorrei vedere sono lo scollamento e il sentimento di delusione serpeggiare tra le tre componenti".

Antonelli: "Di Francesco? Stiamo lavorando per invertire il trend di risultati"

Antonelli ha poi aggiunto. "In questa settimana ho letto di quattro, cinque allenatori già pronti a sostituire Di Francesco, la mia domanda è: chi li ha contattati? Io sicuramente no, sfido chiunque ad affermare il contrario e mi domando: questa comunicazione in che modo aiuta il Venezia? Il mister, la squadra, lo staff e tutti noi stiamo lavorando uniti per invertire il trend di risultati continuando il percorso di crescita tecnico e di consapevolezza di una squadra giovane e con grandi margini di miglioramento".

"Ho percepito, in questa settimana, un clima generalizzato di sfiducia nei confronti della società, della dirigenza, del mister e della squadra: perché ci mancano quattro punti in classifica o perché avevamo l’idea, seppur auspicabile, che il Venezia al primo anno in Serie A, con una politica di rafforzamento in atto del club, potesse essere comodamente fuori dalla zona calda della classifica? Questa per noi è una stagione da battaglia. Lo spirito battagliero deve unire tutti per un obiettivo comune e la crescita del gruppo; per provare con forza a ribaltare i pronostici d’inizio campionato che ci vedevano già retrocessi alla prima giornata".