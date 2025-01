Pohjanpalo in lacrime a fine partita: il saluto ai tifosi del Venezia è commovente

VENEZIA - Joel Pojhanpalo non riesce a trattenere le lacrime. Al termine del derby pareggiato 1-1 con il Verona, il bomber finlandese del Venezia ha salutato commosso i tifosi arancioneroverdi presenti allo stadio 'Penzo' con un commovente giro di campo. Protagonista della promozione in Serie A dei lagunari nella scorsa stagione, il 'Doge' è sempre più vicino al trasferimento al Palermo, in Serie B. Un'operazione destinata ad andare in porto non appena il club veneto avrà trovato il suo sostituto in attacco.