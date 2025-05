Di Francesco urla in diretta tv: “Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto…"

"Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto". Eusebio Di Francesco si è sfogato così dopo Torino-Venezia. Ai microfoni di Sky l'allenatore dei veneti non ha nascosto il suo disappunto per il rigore concesso al Torino e trasformato da Vlasic per l'1-1 finale, che ha vanificato il vantaggio di Kike Perez: “Io vedo che gli episodi sono sempre sfavorevoli dalla nostra parte. Idzes dove deve mettersi le mani? La prendiamo sempre noi in quel posto e sono stufo. Sicuramente i cambi non mi hanno dato ciò che volevo, ma io ancora non ho capito come si gestiscono le partite. Non ci sto, c’è un mazzo dietro ogni partita importante, fate sbagliare noi. Su questi errori continui non ci sto“.